লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:০৬ পিএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
ময়লা হাতই হতে পারে প্রিয়জনের ঝুঁকির কারণ
হাত ধোয়ার সঠিক উপায়, ছবি: এআই দিয়ে বানানো

গ্লোবাল হ্যান্ডওয়াশিং ডে আজ। বিশেষ এই দিনে নিজের যত্নের পাশাপাশি প্রিয়জনের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির দিন। প্রতিদিন অসংখ্য জীবাণু আমাদের হাতের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে অজান্তেই প্রিয়জনের কাছে। একটুখানি অবহেলা, একবার হাত না ধোয়া-এমন ভুলেই ঝুঁকিতে পড়তে পারে তাদের সুস্থতা। পরিষ্কার হাত শুধু অভ্যাস নয়, এটি প্রিয়জনের প্রতি দায়িত্ব আর ভালোবাসার প্রকাশ।

ঠিকমতো হাত ধোয়ার অভ্যাস আপনাকে এবং আপনার প্রিয়জনদের রক্ষা করতে পারে বিভিন্ন রোগ-বালাইয়ের আক্রমণ থেকে। চলুন ছবির মাধ্যমে জেনে নেই হাত ধোয়ার সঠিক নিয়ম-

হাত থেকে ভাইরাসের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য, দ্রুত স্ক্রাব করে ধুয়ে ফেললে তা কেটে যাবে না। কার্যকর হাত ধোয়ার জন্য জানতে হবে সঠিক নিয়ম। প্রথমে হাত ভালোভাবে ভিজিয়ে নিতে হবে।

তারপর হাতে সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ নিয়ে ভালোভাবে লাগাতে হবে।

এবার হাতের পিছনে, আঙ্গুলের মাঝখানে এবং নখের নীচেসহ কমপক্ষে ২০ সেকেন্ডের জন্য ঘষুন।

এবার পরিষ্কার পানি দিয়ে হাত ধুয়ে নিন।

সর্বশেষ একটি পরিষ্কার কাপড় বা একবার ব্যবহারযোগ্য তোয়ালে দিয়ে হাত শুকিয়ে নিন।

