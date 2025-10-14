মনীশ মালহোত্রার দিওয়ালি পার্টিতে ফ্যাশনের ঝলক

মনীশ মালহোত্রার দিওয়ালি পার্টিতে ফ্যাশনের ঝলক
দিওয়ালির মৌসুম মানেই বলিউডে উৎসব, আলো আর তারকাদের মিলনমেলা। তবে এই মৌসুমে সবচেয়ে আলোচিত যে আয়োজনে চোখ রাখে পুরো বিনোদন দুনিয়া, সেটি হলো জনপ্রিয় ফ্যাশন ডিজাইনার মনীশ মালহোত্রার দিওয়ালি ব্যাশ। প্রতি বছর তার বাসায় আয়োজিত এই জমকালো পার্টি যেন হয়ে ওঠে তারকাদের স্টাইল প্রদর্শনের মঞ্চ। এই বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রঙিন আলো, গ্ল্যামার আর ঐতিহ্যের মিশেলে মনীশের বাসায় উপস্থিত হয়েছিলেন বলিউডের একঝাঁক জনপ্রিয় তারকা। তাদের পোশাক, আভিজাত্য ও স্টাইল যেন প্রতিযোগিতা ছাপিয়ে রূপ নিয়েছিল এক নিঃশব্দ ফ্যাশন শোতে। চলুন দেখে নেওয়া যাক, কে কি লুকে মুগ্ধ করেছেন দর্শকদের-
ফিটনেস আইকন ও ফ্যাশনসচেতন অভিনেত্রী শিল্পা শেঠি হাজির হয়েছিলেন পার্ল-থিমের পোশাকে। মুক্তার ছোঁয়া থাকা ফিউশন গাউনে তিনি যেন আধুনিক ও ঐতিহ্যের সেতুবন্ধন ঘটিয়েছিলেন। গ্লসি মেকআপ ও খোলা চুলে তাঁর উপস্থিতি ছিল এক কথায় গ্ল্যামারাস।
অভিনেত্রী কাজল ও তার মেয়ে নায়সা দেবগন হাজির হয়েছিলেন ঝলমলে শাড়ির সাজে। কাজলের শাড়িতে ছিল ঐতিহ্যবাহী কারুকাজ, আর নায়সার পোশাকে আধুনিক নকশার ছোঁয়া-দুজনকেই একসঙ্গে দেখে যেন মনে হচ্ছিল, ঐতিহ্য আর আধুনিকতা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে।
সোনাক্ষী সিনহা হাজির হয়েছিলেন রয়্যাল ব্লু আউটফিটে। গাঢ় রঙের এই পোশাকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন শক্তিশালী ও আত্মবিশ্বাসী নারীর প্রতিচ্ছবি।
ফ্যাশনের চিরন্তন প্রতীক কারিনা কাপুর খান এবার হাজির হয়েছিলেন অল হোয়াইট আনারকলি পোশাকে। মিনিমাল গয়না, খোলা চুল আর নরম মেকআপে তাঁর সৌন্দর্য ছিল একেবারে রাজকীয় ও পরিণত।
লঙ্কান সুন্দরী জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ পরেছিলেন মাল্টি-কালার শাড়ি গাউন। শাড়ির ঐতিহ্যের সঙ্গে গাউনের আধুনিক ফিউশন-এই লুকে তিনি যেন ভক্তদের মুগ্ধ করেছেন নতুনভাবে। রঙের খেলা ও উজ্জ্বল মেকআপে তাঁর উপস্থিতি ছিল প্রাণবন্ত ও উচ্ছ্বসিত।
সারা আলী খান পরেছিলেন কোরাল-পিঙ্ক লেহেঙ্গা, যার সূক্ষ্ম কারুকাজ ও ঐতিহ্যবাহী কাজ একে করে তুলেছিল দৃষ্টিনন্দন। হালকা মেকআপ ও ক্লাসিক গয়নায় তিনি যেন দিওয়ালির আলোয় উজ্জ্বল এক রাজকন্যা।
চলতি প্রজন্মের জনপ্রিয় অভিনেত্রী অনন্যা পান্ডে পরেছিলেন ব্রোঞ্জ টোনের ঝলমলে লেহেঙ্গা, যেটি ক্রিস্টেল স্টাডেড নকশায় সাজানো। ঝলমলে স্কার্ট ও মিনি চোলির সঙ্গে তার আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গি যেন আলোকিত করে তুলেছিল পুরো আয়োজনে।
মিনিমাল জুয়েলারি আর ন্যুড মেকআপে তার এই লুক ছিল আধুনিকতার সঙ্গে ঐতিহ্যের নিখুঁত সংমিশ্রণ।
‘দ্য আর্চিস’ খ্যাত নবাগত অভিনেত্রী খুশি কাপুর বেছে নিয়েছিলেন মুক্তাখচিত অফ-হোয়াইট শাড়ি। ক্লাসিক ডিজাইনের এই শাড়িতে তিনি যেন আধুনিক ফ্যাশনে এনে দিয়েছিলেন এক ধ্রুপদী ঔজ্জ্বল্য। হালকা মেকআপ ও সিলভার জুয়েলারিতে তাঁর উপস্থিতি ছিল পরিশীলিত ও মার্জিত।
শাহরুখ খানের মেয়ে সুহানা খান এবার মনীশের আয়োজনে নজর কাড়লেন বেগুনি শাড়িতে, যার পাড়ে ছিল সোনালি কারুকাজ। চুলে নরম কার্ল, হাতে গয়না আর গাঢ় লিপস্টিকে তার লুক ছিল একেবারে ক্লাসিক বলিউড ডিভা স্টাইলের।
জেএস