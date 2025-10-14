ঘর ভরে উঠুক প্রাকৃতিক সুবাসে
এক দিকে বৃষ্টি, অন্যদিকে ভ্যাপসা গরম। আবহাওয়ার এমন অবস্থায় ঘরে তৈরি হতে পারে দুর্গন্ধ। তাই বাজার থেকে কেনা এয়ার ফ্রেশনার দিয়ে বাড়ির অনাকাঙ্ক্ষিত গন্ধ দূর করার চেষ্টা করেন অনেকেই।
তবে সবসময় হাতের কাছে এয়ার ফ্রেশনার থাকে না। আবার বাড়িতে কারও রাসায়নিক সুগন্ধিতে অ্যালার্জি থাকতে পারে। তাই প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে ঘরে বসেই তৈরি করে নিতে পারেন এয়ার ফ্রেশনার।
এসেনশিয়াল অয়েল, ভেষজ ও ফলের মতো উপাদান ব্যবহার করে ঘরোয়া এয়ার ফ্রেশনার সহজেই তৈরি করা যায়। আসুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে তৈরি করবেন-
- ১. লেবু ও কমলা খোসা
বাড়িতে তাজা এবং প্রাকৃতিক সুবাস চাইলে লেবুর খোসা ও কমলার খোসা ফুটন্ত গরম পানিতে ছেড়ে দিন। এবারে এতে এসেনশিয়াল অয়েল দিয়ে নামিয়ে নিন। এসেনশিয়াল অয়েল প্রাকৃতিক সুগন্ধি আনতে সহায়তা করে। এখন একটি স্প্রে বোতলে ঢেলে সারা বাড়িতে ব্যবহার করতে পারেন।
- ২. ল্যাভেন্ডার এসেনশিয়াল অয়েল ও গোলাপজল
গোলাপজলের সঙ্গে ল্যাভেন্ডার এসেনশিয়াল অয়েল নিন। এরপর একটি বোতেলে ভরে রেখে দিন। ব্যবহারের আগে ভালো করে ঝাঁকিয়ে তারপর ঘরে স্প্রে করুন। এটি ঘরকে সতেজ রাখবে।
- ৩. রোজমেরি ও ভ্যানিলা এসেন্স
দুই কাপ পানির মধ্যে সামান্য রোজমেরি, ভ্যানিলা এসেন্স এবং লেবুর রস দিয়ে জ্বাল করুন। পানিটি কোনো পাত্রে রেখে মিশ্রণটি ঢেলে দিন। মিষ্টি একটা ঘ্রাণ পুরো ঘরে ছড়িয়ে পড়বে।
- ৪. কফির ব্যবহার
কিছু কফির দানা গুঁড়া করে নিন। একটি বাটিতে কফির গুঁড়া ঘরের এক কোণে রেখে দিন। এটি ঘরের দুর্গন্ধ দূর করতে সাহায্য করে। এছাড়া একটি কাচের জারে শুকনা লেবুর খোসা, দারুচিনি বা লবঙ্গ ভরে রেখে পছন্দমতো কয়েক ফোঁটা এসেনশিয়াল অয়েল মিশিয়ে দিন। জারের ঢাকনা খুলে রাখলেই ঘর সুগন্ধে ভরে যাবে।
সূত্র: ফ্রেশ বাইট ডেলি, টাইমস অব ইন্ডিয়া, ইন্ডনেক্সা ডটকম
আরও পড়ুন
রান্নাঘরের টাইলস পরিষ্কারের সহজ উপায়
রান্নাঘরে পোশাক কেমন হওয়া উচিত
এসএকেওয়াই/এএমপি/জিকেএস