  2. লাইফস্টাইল

সাবান দিয়ে মুখ পরিষ্কার করলে কী হয় জানেন?

লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৪২ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
ছবি: সংগৃহীত

মুখ ধোয়া বা পরিষ্কার করা ত্বকের যত্নের অপরিহার্য অংশ। ত্বক পরিষ্কার করতে সাবান ব্যবহার করেন। কিন্তু এই অভ্যাসটি ত্বকের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে।

মুখের ত্বক আমাদের শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় অনেক বেশি সংবেদনশীল এবং সাবান ব্যবহার করলে ত্বকের স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। ত্বককে রক্ষা করতে ও সঠিক পরিচর্যা করতে তাই সাবান দিয়ে মুখ ধোয়া উচিত নয়।

আসুন জেনে নেওয়া যাক সাবান দিয়ে মুখ পরিষ্কার করলে ত্বকের কী কী ক্ষতি হতে পারে-

  • ১. ত্বকের ভারসাম্য নষ্ট করে

ত্বকের আর্দ্রতা এবং ত্বকের সুরক্ষা বজায় রাখতে ত্বকে পিএইচ (পটেনশিয়াল অব হাইড্রোজেন) এর মাত্রা ঠিক রাখা জরুরি। ত্বকের পিএইচ নির্দেশ করে যে ত্বক কতটা ভালো আছে। সাবান ব্যবহারে ত্বকের পিএইচের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। সাবানে অধিক পরিমাণে রাসায়নিক দ্রব্যাদি রয়েছে, যা ত্বকের প্রাকৃতিক আর্দ্রতা কেড়ে নেয়। এছাড়া নিয়মিত মুখে সাবান ব্যবহারে ত্বক নিস্তেজ হয়ে গিয়ে উজ্জ্বলতা হারায়।

  • ২. ত্বকে জ্বালাপোড়া সৃষ্টি করে

সাবানে প্যারাবেন এবং ফরমালডিহাইড রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। যা ত্বকের জন্য ক্ষতিকর। এগুলো ত্বকে জ্বালাপোড়ার সৃষ্টি করতে পারে। এমনকি ত্বকে চুলকানি বা ফুসকুড়ি হতে পারে। সংবেদনশীল ত্বকে সাবান ব্যবহারে করলে সমস্যাগুলো আরও মারাত্মক হতে পারে।

  • ৩. দ্রুত বার্ধক্য নিয়ে আসে

নিয়মিত সাবান দিয়ে মুখ পরিষ্কার করলে, সাবানের ক্ষারীয় উপাদান ত্বককে রুক্ষ করে তোলে। ত্বকের অতিরিক্ত রুক্ষতা দ্রুত বার্ধক্যের দিকে নিয়ে যায়। এছাড়া ত্বকে বলিরেখা সৃষ্টি করতে পারে, ফলে ত্বক দেখতে বয়সের চেয়ে বেশি বয়স্ক মনে হয়।

  • ৪. অস্বাস্থ্যকর

সাবান দিয়ে মুখ পরিষ্কার করা বেশ অস্বাস্থ্যকর। কারণ পরিবারের সব সদস্য হাত দিয়ে সাবান স্পর্শ করে। বাইরে থেকে এসে অপরিষ্কার হাতে সাবান ঘষে হাত পরিষ্কার করে। সেই সাবান মুখে ব্যবহার করলে মুখ তো পরিষ্কার হবেই না, বরং ময়লা এবং ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটাবে ত্বকে। ফলে ব্রণ, ব্ল্যাকহেডস, হোয়াইটহেডসের মতো ত্বকের সমস্যা তৈরি হবে।

মুখ পরিষ্কার করার জন্য সাবান ব্যবহার এড়িয়ে চলুন। তার পরিবর্তে ভালো ব্র্যান্ডের ফেস ওয়াশ ও প্রাকৃতিক ক্লিনজার ব্যবহার করুন, যা আপনার ত্বকের স্বাস্থ্য রক্ষা করবে। এছাড়া শরীর পরিষ্কারের জন্যও সাবানের পরিবর্তে ভালো ব্র্যান্ডের বডি ওয়াশ ব্যবহার করতে পারেন। যা ত্বকের ময়েশ্চার ধরে রাখতে সাহায্য করবে।

সূত্র হেলথ শটস, হেলথলাইন ও অন্যান্য

