১৯ অক্টোবর আপিল বিভাগের বিচারিক কার্যক্রম চলবে বেলা ১১টা পর্যন্ত
চলমান অবকাশকালীন ছুটির পর প্রথম কার্যদিবসে রোববার (১৯ অক্টোবর) সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারিক কার্যক্রম বেলা ১১টা পর্যন্ত চলবে। এ বিষয়ে বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে আপিল বিভাগ।
আপিল বিভাগের রেজিস্ট্রার মুহা. হাসানুজ্জামানের বুধবারের (১৫ অক্টোবর) সই করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রধান বিচারপতি ও সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারপতি চলমান অবকাশকালীন ছুটির পর প্রথম কার্যদিবস ১৯ অক্টোবর রোববার সাড়ে ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত ইনার কোর্ট ইয়ার্ডে অ্যাটর্নি জেনারেল, আইনজীবী সমিতিরি সভাপতি ও সম্পাদক এবং আইনজীবীদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে করবেন।
এ উদ্দেশ্যে আগামী ১৯ অক্টোবর আপিল বিভাগের বিচারিক কার্যক্রম বেলা ১১টা পর্যন্ত চলবে।
