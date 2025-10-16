  2. আইন-আদালত

১৯ অক্টোবর আপিল বিভাগের বিচারিক কার্যক্রম চলবে বেলা ১১টা পর্যন্ত

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৪৯ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
১৯ অক্টোবর আপিল বিভাগের বিচারিক কার্যক্রম চলবে বেলা ১১টা পর্যন্ত
ফাইল ছবি

চলমান অবকাশকালীন ছুটির পর প্রথম কার্যদিবসে রোববার (১৯ অক্টোবর) সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারিক কার্যক্রম বেলা ১১টা পর্যন্ত চলবে। এ বিষয়ে বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে আপিল বিভাগ।

আপিল বিভাগের রেজিস্ট্রার মুহা. হাসানুজ্জামানের বুধবারের (১৫ অক্টোবর) সই করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রধান বিচারপতি ও সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারপতি চলমান অবকাশকালীন ছুটির পর প্রথম কার্যদিবস ১৯ অক্টোবর রোববার সাড়ে ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত ইনার কোর্ট ইয়ার্ডে অ্যাটর্নি জেনারেল, আইনজীবী সমিতিরি সভাপতি ও সম্পাদক এবং আইনজীবীদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে করবেন।

এ উদ্দেশ্যে আগামী ১৯ অক্টোবর আপিল বিভাগের বিচারিক কার্যক্রম বেলা ১১টা পর্যন্ত চলবে।

এফএইচ/এমআইএইচএস/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।