  2. আইন-আদালত

ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য দিচ্ছেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৪৮ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
রাজধানীর চানখাঁরপুল এলাকায় ২০২৪ সালের আগস্টে ছয়জনকে গুলি করে হত্যাসহ সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য দিচ্ছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) ট্রাইব্যুনালে হাজির হয়ে তিনি এই মামলায় সাক্ষ্য দেন। দুপুর সোয়া ২টার দিকে তিনি ট্রাইব্যুনালে আসেন। এর আগে ৯ অক্টোবর ট্রাইব্যুনালে হাজির হয়ে জবানবন্দি দেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। আজ বাকি জবানবিন্দ দেওয়ার পর তাকে জেরা করার কথা আছে।

গত বছরের ৫ আগস্ট ঢাকার চানখাঁরপুল এলাকায় বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালিয়েছিল পুলিশ। তাতে শাহরিয়ার খান আনাস, শেখ মাহদি হাসান জুনায়েদ, মো. ইয়াকুব, মো. রাকিব হাওলাদার, মো. ইসমামুল হক ও মানিক মিয়া শাহরিক নামের ছয়জন নিহত হন। সে ঘটনার মামলাটির বিচার হচ্ছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে।

এ মামলায় আটজন আসামি। তাদের মধ্যে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমান, সাবেক যুগ্ম কমিশনার সুদীপ কুমার চক্রবর্তী, রমনা অঞ্চলের সাবেক অতিরিক্ত উপকমিশনার শাহ্ আলম মো. আখতারুল ইসলাম ও রমনা অঞ্চলের সাবেক সহকারী কমিশনার মোহাম্মদ ইমরুল পলাতক।

এ মামলায় যে চার আসামি গ্রেফতার আছেন তারা হলেন শাহবাগ থানার সাবেক পরিদর্শক মো. আরশাদ হোসেন, কনস্টেবল মো. সুজন হোসেন, ইমাজ হোসেন ও মো. নাসিরুল ইসলাম।

