  2. আইন-আদালত

থাই বিচারমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির বৈঠক

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৬ পিএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
থাই বিচারমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির বৈঠক
দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে উপস্থিত বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ ও থাইল্যান্ডের বিচারমন্ত্রী রুত্তাফন নাওয়ারাত/ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ এবং থাইল্যান্ডের বিচারমন্ত্রী রুত্তাফন নাওয়ারাত এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (১৫ অক্টোবর) থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে এ বৈঠক হয়।

বৈঠকে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি তার ঘোষিত বিচার বিভাগ সংস্কারের রোডম্যাপ অনুযায়ী গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে থাই বিচারমন্ত্রীকে অবহিত করেন। তিনি বিচার ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি, সক্ষমতা উন্নয়ন এবং তথ্যপ্রযুক্তির সংযোজনের মাধ্যমে সময়োপযোগী ও স্বচ্ছ বিচার নিশ্চিত করার পদক্ষেপগুলো বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন।

থাইল্যান্ডের বিচারমন্ত্রী বাংলাদেশের বিচার বিভাগ সংস্কারের উদ্যোগগুলোর প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং থাইল্যান্ডের বিচার প্রশাসন ও আধুনিকায়নের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। আলোচনায় বিচারকদের প্রশিক্ষণ, আইন গবেষণা এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

বৈঠকটি উভয় দেশের মধ্যে ভবিষ্যতে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, এ বৈঠক বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের বিচার বিভাগের মধ্যে সম্পর্কের এক নতুন অধ্যায় সূচনা করেছে। যা পারস্পরিক উন্নয়ন ও আইনের শাসন শক্তিশালীকরণের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে।

সফর শেষে প্রধান বিচারপতি আগামী ১৮ অক্টোবর দেশে ফিরবেন। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের গণসংযোগ কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলাম এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।

এফএইচ/এমএমকে/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।