মানবতাবিরোধী অপরাধ
সাবেক পুলিশ কমিশনার সাইফুলকে ট্রাইব্যুনালে হাজিরের নির্দেশ
জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন দমনকালে চট্টগ্রামে গুলি করে হত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় গ্রেফতার মহানগর পুলিশের সাবেক কমিশনার মো. সাইফুল ইসলামকে আগামী ৩০ অক্টোবর ট্রাইব্যুনালে হাজির করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদার নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এ আদেশ দেন। বিচারিক প্যানেলের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
আদেশের পর জুলাই আন্দোলনের মামলায় চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের সাবেক কমিশনার মো. সাইফুল ইসলামকে ৩০ অক্টোবর হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল-১। তথ্যটি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন প্রসিকিউটর আবদুল্লাহ আল নোমান।
প্রসিকিউটর আবদুল্লাহ আল নোমান জানান, ‘চিফ প্রসিকিউটর বনাম এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরী ও অন্যান্য’ মামলায় চট্টগ্রামের সাবেক পুলিশ কমিশনার মো. সাইফুল ইসলামের বিরুদ্ধে প্রোডাকশন ওয়ারেন্ট জারি করা হয়েছে। তাকে আগামী ৩০ অক্টোবর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ হাজির করা হবে।
চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের সাবেক কমিশনার সাইফুল ইসলামকে গত ১২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। এ মামলার আরেক আসামি সাবেক সংসদ সদস্য এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরীও গ্রেফতার হয়ে কারাগারে আছেন।
তিনি সাংবাদিকদের আরও বলেন, চট্টগ্রামের সাবেক পুলিশ কমিশনার সাইফুল ইসলাম চান্দগাঁও থানার একটি মামলায় গ্রেফতার হয়ে জেলহাজতে আছেন। তার বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম মহানগরীর পাঁচলাইশ থানার মুরাদপুর এলাকায় মো. ওয়াসিম আকরাম, ফয়সাল আহমেদ শান্ত ও মো. ফারুক হত্যার ঘটনায় সরাসরি সম্পৃক্ততা এবং জুলাই আন্দোলন চলাকালে নিরীহ ছাত্র-জনতার বিরুদ্ধে ২৫টির অধিক মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেফতার ও নির্যাতনের প্রাথমিক অভিযোগ পাওয়া গেছে।
