ইনুকে মনোবল না হারিয়ে ‘বুকে বল রাখার’ সাহস জোগালেন দীপু মনি

প্রকাশিত: ০৬:১৬ পিএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল/ফাইল ছবি

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় বুধবার (১৫ অক্টোবর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয় গ্রেফতার আসামিদের। এসময় কাঠগড়ায় একে অপরের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় তাদের। কথোপকথনের একপর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনুকে সাহস জোগান সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। এসময় ইনুর উদ্দেশে ডা. দীপুকে বলতে শোনা যায়, ‘চিন্তা করবেন না ভাই। আল্লাহ ভরসা। বুকে বল রাখেন, মনোবল হারাবেন না।’

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ও সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকসহ ৪৫ আসামির বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ৮ ডিসেম্বর দিন ধার্য করে আদেশ দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।

এই মামলায় গ্রেফতার হওয়া ১৭ আসামির মধ্যে এদিন ১৬ জনকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে-১ এ হাজির করা হয়। এসময় কাঠগড়ায় থাকা অন্য আসামিদের (সাবেক মন্ত্রী, উপদেষ্টা, বিচারক এবং সচিব) সঙ্গে মামলার বিষয়ে কথা বলেন সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনু। কারণ তার (হাসানুল হক ইনু) মামলা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ থেকে ট্রাইব্যুনাল-২ এ স্থানান্তর করা হয়েছে। তাই পরে আদালতে আনা-নেওয়ার সময় হয়তো আর তাদের দেখা না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সেই প্রসঙ্গ টেনে সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনির সঙ্গে কথা শুরু করে ইনু বলেন ‘আপনাদের সঙ্গে সম্ভবত আর দেখা হবে না। আমার (হাসানুল হক ইনুর) মামলা ট্রাইব্যুনাল-২ এ নিয়ে গেছে।’

তখন সাবেক তথ্য মন্ত্রী ও জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনুকে সাহস জোগান সাবেক মন্ত্রী ডা. দীপু মনি। তিনি ইনুকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘চিন্তা করবেন না ভাই। আল্লাহ ভরসা। বুকে বল রাখেন, মনোবল হারাবেন না।’ এই দু’জনের কথার মধ্যে সাবেক নৌপরিবহন মন্ত্রী শাজাহান খান বলে ওঠেন ‘এভাবে ওঠানো-নামানোর নাটক কবে শেষ হবে এদের।’

বুধবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর কাঠগড়ায় সাবেক মন্ত্রীদের মধ্যে এমন কথা বলা-বলি হয়। এ দিন সকালে জুলাই-আগস্ট আন্দোলন ঘিরে হত্যা-গণহত্যার দায়ে মানবতাবিরোধী অপরাধের পৃথক সাত মামলায় আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীসহ সর্বমোট ৪৬ জনকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়।

কেরানীগঞ্জ, কাশিমপুর ও নারায়ণগঞ্জ কারাগার থেকে কড়া নিরাপত্তায় আনার পর সবাইকে ট্রাইব্যুনালের হাজতখানার ভেতরে (নিচ তলায়) রাখা হয়। এরপর তাদের ট্রাইব্যুনালের এজলাসকক্ষে দ্বিতীয় তলায় ওঠান পুলিশ সদস্যরা। এরমধ্যেই একজনের সঙ্গে আরেকজনের আলাপ করতে দেখা যায়।

ট্রাইব্যুনালের এজলাস কক্ষে কাচ দিয়ে ঘেরা আসামির কাঠগড়া। ঠিক সামনের সারিতে চেয়ারে বসেন সাবেক আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক। তার পাশে বসেন আমির হোসেন আমু, মো. কামরুল ইসলাম, সাবেক কৃষিমন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক। তবে মাঝের সারিতে ডা. দীপু মনি বসলেও ঠিক পেছনে বসেন হাসানুল হক ইনু। জাসদের এই সভাপতির পাশে ছিলেন সাবেক প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার।

