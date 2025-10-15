মানবতাবিরোধী অপরাধ
পৃথক সাত মামলায় সালমান, আনিসুলসহ ৪৬ আসামি ট্রাইব্যুনালে
মানবতাবিরোধী অপরাধের পৃথক সাত মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকসহ ৪৬ জনকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন দমনে ছাত্র-জনতাকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় এসব মামলা হয়।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) প্রিজন ভ্যানে করে তাদের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়।
আসামিদের মধ্যে আরও রয়েছেন- সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ও সাবেক সমাজকল্যাণ মন্ত্রী দীপু মনিসহ সাবেক ১০ জন মন্ত্রী, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী, সাবেক সচিব ও সাবেক সংসদ সদস্যসহ মোট ৪৬ জন।
এদিন সকালে কেরানীগঞ্জ, কাশিমপুর ও নারায়ণগঞ্জ কারাগার থেকে কড়া নিরাপত্তায় পৃথক মামলায় সাবেক মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীসহ মোট ৪৬ জনকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করে পুলিশ। এরপর পর্যায়ক্রমে তাদের এজলাসে তোলা হয়।
আরও পড়ুন
কাদেরসহ ৪৫ জনের বিরুদ্ধে ৮ ডিসেম্বর প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ
সরাসরি হত্যার নির্দেশ হাসিনার অপরাধ প্রমাণে যথেষ্ট: তাজুল ইসলাম
জানা গেছে, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ ও ট্রাইব্যুনাল-২ এ এই সাত মামলার শুনানি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এসব মামলায় তাদের বিরুদ্ধে আজ বুধবার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের দিন নির্ধারিত থাকলেও সময় আবেদন করতে পারে প্রসিকিউশন।
এছাড়া জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৩ আসামির বিরুদ্ধে চতুর্থ দিনের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন আজ। বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন ট্রাইব্যুনাল-১ এ শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে যুক্তি তুলে ধরবেন চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম।
এর আগে গতকাল মঙ্গলবার দিনভর এ মামলার শুনানিতে দালিলিক প্রমাণ, প্লেস অব অকারেন্স, গণহত্যার বিস্তার, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর ভূমিকা এবং জুলাইয়ের ধারাবাহিক ঘটনাক্রম তুলে ধরা হয়। প্রসিকিউশন আসামিদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট পাঁচটি অভিযোগ উপস্থাপন করছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এ সাভারের আশুলিয়ায় মরদেহ পোড়ানো মামলার সাক্ষ্যগ্রহণের কথা রয়েছে আজ।
এফএইচ/কেএসআর/এমএস