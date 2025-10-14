চট্টগ্রাম চেম্বার নির্বাচনে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন আমজাদ ও জাহেদ
চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের আসন্ন নির্বাচনে বাংলাদেশ শিপ ব্রেকিং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আমজাদ হোসেন চৌধুরীসহ দুইজনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) এ সংক্রান্ত বিষয়ে শুনানি নিয়ে হাইকোর্টের বিচারপতি খিজির আহমেদ চৌধুরী ও বিচারপতি সৈয়দ হাসান জোবায়েরের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ আদেশ দেন।
আদেশে আমজাদ হোসেন চৌধুরী ও জাহেদ হোসেন চৌধুরীর প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করে তাদের নামে ব্যালট নম্বর প্রদানের নির্দেশ প্রদান করে রুল জারি করেন আদালত।
এদিন আমজাদ হোসেন চৌধুরীর পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল এবং আরেক প্রার্থী জাহেদ হোসেন চৌধুরীর পক্ষে অ্যাডভোকেট কেএম সাইফুল ইসলাম।
চট্টগ্রাম চেম্বার নির্বাচনে অর্ডিনারি মেম্বার ক্যাটাগরিতে আমজাদ হোসেন চৌধুরী ও অ্যাসোসিয়েট মেম্বার ক্যাটাগরিতে জাহেদ হোসেন চৌধুরী পরিচালক পর্ষদ পদে নির্বাচনে মনোনয়নপত্র নিয়মানুযায়ী জমা দেন। কিন্তু ২৪ সেপ্টেম্বর পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সনদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবি রিপোর্ট সনদ জমা না দেওয়ার গ্রাউন্ড দেখিয়ে তাদের প্রার্থিতা বাতিল করে নির্বাচনী বোর্ড।
পরে নির্বাচনী আপিল বোর্ডে আমজাদ হোসেন চৌধুরী ও জাহেদ হোসেন চৌধুরী আপিল করলে ৩০ সেপ্টেম্বর নির্বাচনী আপিল বোর্ড আপিল নামঞ্জুর করে। পরে হাইকোর্ট বিভাগে পৃথক দুটি প্রার্থিতা বাতিলের বিরুদ্ধে রিট পিটিশন দায়ের করা হয়।
