  2. আইন-আদালত

মানবতাবিরোধী অপরাধ

ইনুর মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানি ২৩ অক্টোবর

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১৬ পিএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
ইনুর মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানি ২৩ অক্টোবর
হাসানুল হক ইনুকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করে পুলিশ/ ফাইল ছবি

জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনুর বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ (ফরমাল চার্জ) গঠনের বিষয়ে শুনানির দিন ঠিক করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় করা মামলায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের জন্য আগামী ২৩ অক্টোবর দিন ধার্য করা হয়েছে।

ট্রাইব্যুনালে ইনুর আইনজীবী এই মামলায় সর্বমোট ১৭০০ পৃষ্ঠার অভিযোগপত্র পড়তে ও প্রিভিলেজ কমিউনিকেশনের জন্য তিনি ৮ সপ্তাহ সময় আবেদন করেন। পরে ট্রাইব্যুনাল ইনুর আইনজীবীকে তার আসামি হাসানুল হক ইনুর সঙ্গে ৩ দিন ২ ঘণ্টা করে কথা বলার অনুমতি দেন। এরপর অভিযোগ গঠনের শুনানির জন্য আগামী ২৩ অক্টোবর দিন ঠিক করেন আদালত।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) ট্রাইব্যুনাল-২ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেল এই আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন— বিচারক মো. মঞ্জুরুল বাছিদ ও নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবীর।

ট্রাইব্যুনালে আজ হাসানুল হক ইনুর পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী নাজনীন নাহার। তিনি অভিযোগ গঠন না করার বিরুদ্ধে শুনানির প্রস্তুতির জন্য সময় চান। নাজনীন নাহার বলেন, এক হাজার ৭০০ পৃষ্ঠার নথিপত্র দেখে প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে। এ কারণে ৮ সপ্তাহ সময় লাগবে। পরে ট্রাইব্যুনাল আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানির জন্য ২৩ অক্টোবর তারিখ ধার্য করেন।

আরও পড়ুন
হানিফসহ ৪ জনকে হাজিরে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ
সাক্ষী না আসায় প্রসিকিউশনের প্রতি ট্রাইব্যুনালের অসন্তোষ প্রকাশ

প্রসিকিউটর এস এম মইনুল করিম বলেন, এর আগেও আসামিপক্ষকে প্রস্তুতির জন্য সময় দিয়েছিলেন ট্রাইব্যুনাল।

এর আগে, এ মামলায় ইনুকে আজ মঙ্গলবার ট্রাইব্যুনালে হাজিরের নির্দেশ দেওয়া হয়। ২৫ সেপ্টেম্বর এ আদেশ দেন ট্রাইব্যুনাল-২। একই দিন সকালে ইনুর বিরুদ্ধে জুলাই-আগস্টে গণহত্যায় সহযোগিতাসহ সুনির্দিষ্ট আটটি অভিযোগ এনে ট্রাইব্যুনালে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করে প্রসিকিউশন। এরপর শুনানিতে আটটি অভিযোগ উপস্থাপন করে প্রসিকিউশন। শুনানি শেষে অভিযোগ আমলে নিয়ে প্রোডাকশন ওয়ারেন্ট জারি করেন আদালত।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে কুষ্টিয়ায় হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় গত ২৫ সেপ্টেম্বর ইনুর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। একই সঙ্গে, আজ ২৯ সেপ্টেম্বর এই মামলায় তাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়। অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানির জন্য এই দিন ঠিক করেন আদালত। আজও তাকে (হাসানুল হক ইনু) ট্রাইব্যুনালে আনা হয়।

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, আসামি হাসানুল হক ইনু আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে টিভি চ্যানেলে বক্তব্য দেন। তিনি আন্দোলনকারীদের বিএনপি, জামায়াত, সন্ত্রাসী, জঙ্গি ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক ট্যাগ দিয়ে উসকানি দেওয়াসহ বিভিন্ন অপরাধে সায় দেন। তৎকালীন সরকার কর্তৃক কারফিউ জারিপূর্বক প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করে হত্যাসহ নির্যাতনকে কৌশলে সমর্থন দেন। আন্দোলন দমনে গুলি, বোম্বিং ও হত্যাসহ শেখ হাসিনার গৃহীত পদক্ষেপ অনুমোদন করেন। এসব পরিকল্পনা কার্যকর করতে হাসিনার সঙ্গে টেলিফোনে ষড়যন্ত্র, সহায়তা ও সম্পৃক্ত থাকাসহ আটটি অভিযোগ আনা হয়েছে তার বিরুদ্ধে।

এফএইচ/কেএসআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।