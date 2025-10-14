  2. আইন-আদালত

আড়ংয়ে শপিং ব্যাগের দাম নেওয়া বন্ধে এবার ভোক্তা অধিকারে অভিযোগ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৫১ পিএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
আড়ংয়ে শপিং ব্যাগের দাম নেওয়া বন্ধে এবার ভোক্তা অধিকারে অভিযোগ
আড়ংয়ের কাগজের শপিং ব্যাগ। ছবি: সংগৃহীত

ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড আড়ংয়ে কাগজের শপিং ব্যাগের দাম নেওয়া বন্ধে এবার ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে অভিযোগ দায়ের করেছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী নিশাত ফারজানা।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর এ অভিযোগ দায়ের করা হয়।

অভিযোগ করার বিষয়টি নিশ্চিত করে আইনজীবী নিশাত ফারজানা বলেন, গত ২৯ সেপ্টেম্বর আড়ংয়ে কাগজের শপিং ব্যাগের মূল্য নেওয়া বন্ধ করতে কর্তৃপক্ষকে লিগ্যাল নোটিশ পাঠানো হয়। লিগ্যাল নোটিশ পাঠানোর ১০ দিন পার হলেও আড়ংয়ে কাগজের শপিং ব্যাগের মূল্য নেওয়া বন্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কি না জানানো হয়নি। এ কারণে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে অভিযোগ দায়ের করেছি। এরপরও পদক্ষেপ না নিলে উচ্চ আদালতে প্রতিকার চেয়ে রিট আবেদন দায়ের করবো।

গত ২৯ সেপ্টেম্বর আড়ংয়ে কাগজের শপিং ব্যাগের মূল্য নেওয়া বন্ধ করতে কর্তৃপক্ষকে লিগ্যাল নোটিশ পাঠানো হয়। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট নিশাত ফারজানা আড়ং করপোরেট অফিসের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদের এ লিগ্যাল নোটিশ পাঠান।

এফএইচ/এমএএইচ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।