ঢাকার সাবেক চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রেজাউল করিম বরখাস্ত
দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা হওয়ায় ঢাকার সাবেক চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) রেজাউল করিম চৌধুরীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।
তাকে বরখাস্ত করে সম্প্রতি আইন মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার-বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। রেজাউল করিম বর্তমানে আইন ও বিচার বিভাগে সংযুক্ত জেলা জজ।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ঢাকার সাবেক চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বর্তমানে আইন ও বিচার বিভাগে সংযুক্ত কর্মকর্তা (জেলা জজ) রেজাউল করিম চৌধুরীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (শৃঙ্খলা) বিধিমালা, ২০১৭- এর বিধি ২ (চ) এ বর্ণিত অসদাচরণের অভিযোগে ০৪/২০২৫ নং বিভাগীয় মামলা করা হয়েছে।
এতে আরও উল্লেখ করা হয়, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় তাকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা যুক্তিযুক্ত বলে কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। তাই বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শক্রমে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (শৃঙ্খলা) বিধিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী তাকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি বিধি মোতাবেক খোরাকি ভাতা প্রাপ্ত হবেন।
ঢাকার সিএমএম থাকাকালীন রেজাউল করিম চৌধুরীর দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।
