চিফ প্রসিকিউটর

হাসিনার মামলার যুক্তিতর্ক সম্প্রচারকালে ফেসবুক পেজে সাইবার হামলা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:০৬ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর কার্যালয়ের ফেসবুক পেজ

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপন করা যুক্তিতর্ক সরাসরি সম্প্রচারকালে চিফ প্রসিকিউটর কার্যালয়ের ফেসবুক পেজে সাইবার হামলা হয়েছে।

রোববার (১২ অক্টোবর) ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম।

তাজুল ইসলাম বলেন, ‘আজ প্রসিকিউশনের (রাষ্ট্রপক্ষ) যুক্তিতর্ক উপস্থাপন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছিল। ঠিক ওই সময় আমাদের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর কার্যালয়ের ফেসবুক পেজের ওপর সাইবার অ্যাটাক করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পেজটাকে সাময়িকভাবে ডিজেবল করে দিয়েছিল তারা। যদিও উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।’

চিফ প্রসিকিউটর বলেন, ‘যুক্তিতর্কে বহু তথ্যপ্রমাণসহ তাদের নিষ্ঠুরতার যে বর্ণনা, তা যেন গোটা দুনিয়াবাসী জানতে না পারে, এ অপরাধীরা তা চায় না। তাদের সহযোগীরাও এটা চায় না। সেজন্যই আমাদের এ ফেসবুক পেজের ওপর সাইবার হামলা চালিয়েছে তারা। তারা দুনিয়াকে এটা জানতে দিতে চায় না যে বিচারটা কতটা ট্রান্সপারেন্ট বা স্বচ্ছ হচ্ছে। তথ্যপ্রমাণগুলো কতটা অকাট্য সেটা তারা বুঝতে দিতে চায় না। কিন্তু আমরা শেষ পর্যন্ত এটা (পেজ) উদ্ধার করতে পেরেছি।’

অপরাধীদের বার্তা দিয়ে তাজুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের মেসেজ বা বার্তা হচ্ছে- অপরাধ করে যেমন পার পাওয়া যাবে না, অপরাধীকে রক্ষা করারও কোনো চেষ্টা বাংলাদেশে সফল হবে না, ইনশাআল্লাহ। আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমরা কারও প্রতি কোনো রকমের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার চেষ্টা করছি না। আমরা ন্যায়বিচার নিশ্চিতের জন্য কাজ করছি। কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে আমাদের কোনো বিদ্বেষ নেই। কিন্তু এ রাষ্ট্রের, জনপদের, দেশের মানুষের ওপর যে নিষ্ঠুরতা, গণহত্যা চালানো হয়েছে, এর বিচার করতে হবে আগামী প্রজন্মকে নিরাপদে বসবাসের সুযোগ করে দিতে।’

রোববার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের যুক্তিতর্ক শুরু হয়। এসময় পুরো প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম, প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম, ফারুক আহাম্মদ, আবদুস সোবহান তরফদার, আব্দুস সাত্তার পালোয়ানসহ অন্যরা।

