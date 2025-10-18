  2. জাগো জবস

প্রকাশিত: ১১:২৮ এএম, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ হোন্ডা, থাকছে না বয়সসীমা
বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি 

বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেডে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেড
বিভাগের নাম: কোয়ালিটি কন্ট্রোল

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং)
অভিজ্ঞতা: ২-৬ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: মুন্সীগঞ্জ (গজারিয়া)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৪ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/এএসএম

