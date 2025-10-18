  2. জাগো জবস

ঢাকায় জনবল নিয়োগ দেবে যমুনা গ্রুপ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:২৪ এএম, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
যমুনা গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি 

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান যমুনা গ্রুপে ‘ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: যমুনা গ্রুপ
বিভাগের নাম: লোকাল পারচেজ

পদের নাম: ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/স্নাতকোত্তর (সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট/মার্কেটিংবিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন/ফাইন্যান্স/ম্যানেজমেন্ট/সমমান) অথবা এমবিএম (মার্কেটিং)
অভিজ্ঞতা: ১২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ৪০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক যমুনা গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/এএসএম

