  2. জাগো জবস

১৩ জন কর্মকর্তা নিয়োগ দেবে বুয়েট

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩৩ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) অফিস/বিভাগে ৮টি পদে ১৩ জন কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৮ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের ঠিকানা: রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৫।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় করে আবেদনের নিয়ম সম্পর্কে বিস্তরিত জানতে পারবেন।

আবেদন ফি: পরীক্ষার ফি বাবদ নবম গ্রেডের জন্য ৬০০ টাকা, ১০ম গ্রেডের জন্য ৫০০ টাকা অনলাইনের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: ইত্তেফাক, ১৬ অক্টোবর ২০২৫

এমআইএইচ

