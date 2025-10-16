১৩ জন কর্মকর্তা নিয়োগ দেবে বুয়েট

১৩ জন কর্মকর্তা নিয়োগ দেবে বুয়েট
বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) অফিস/বিভাগে ৮টি পদে ১৩ জন কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৮ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের ঠিকানা: রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৫।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় করে আবেদনের নিয়ম সম্পর্কে বিস্তরিত জানতে পারবেন।
আবেদন ফি: পরীক্ষার ফি বাবদ নবম গ্রেডের জন্য ৬০০ টাকা, ১০ম গ্রেডের জন্য ৫০০ টাকা অনলাইনের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: ইত্তেফাক, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
