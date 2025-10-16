  2. জাগো জবস

অফিসার নিয়োগ দেবে মেঘনা গ্রুপ, থাকছে না বয়সসীমা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:১৯ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ। ফাইল ছবি

মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে (এমজিআই) ‘অফিসার/সিনিয়র অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২২ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ (এমজিআই)
বিভাগের নাম: অ্যাডমিন, কেমিক্যাল কমপ্লেক্স

পদের নাম: অফিসার/সিনিয়র অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমান অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ২-৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: নারায়ণগঞ্জ

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ (এমজিআই) করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২২ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

