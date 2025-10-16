  2. জাগো জবস

যমুনা গ্রুপে ব্র্যান্ড ম্যানেজার নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৪৫ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
যমুনা গ্রুপে ব্র্যান্ড ম্যানেজার নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা
যমুনা গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান যমুনা গ্রুপে ‘ব্র্যান্ড ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: যমুনা গ্রুপ
বিভাগের নাম: ইলেক্ট্রনিক্স

পদের নাম: ব্র্যান্ড ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা এমবিএ (মার্কেটিং)
অভিজ্ঞতা: ৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

আরও পড়ুন
১০১৭ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৯ ব্যাংক
নৌবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
৪০৯ জনকে নিয়োগ দেবে গণপূর্ত অধিদপ্তর, আবেদন ফি ১০৪ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ৩০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক যমুনা গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৬৭ জনকে নিয়োগ দেবে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

৬৭ জনকে নিয়োগ দেবে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

চাকরির-খবর
৩৭ জনকে নিয়োগ দেবে সিপিজিসিবিএল, এসএসসি পাসেও আবেদন

৩৭ জনকে নিয়োগ দেবে সিপিজিসিবিএল, এসএসসি পাসেও আবেদন

চাকরির-খবর
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৬ জনের নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৬ জনের নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

চাকরির-খবর