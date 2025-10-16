যমুনা গ্রুপে ব্র্যান্ড ম্যানেজার নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা

যমুনা গ্রুপে ব্র্যান্ড ম্যানেজার নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান যমুনা গ্রুপে ‘ব্র্যান্ড ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: যমুনা গ্রুপ
বিভাগের নাম: ইলেক্ট্রনিক্স
পদের নাম: ব্র্যান্ড ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা এমবিএ (মার্কেটিং)
অভিজ্ঞতা: ৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ৩০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক যমুনা গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ