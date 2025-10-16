নিয়োগ দেবে অ্যাকশনএইড, বেতন ৮১ হাজার টাকা

নিয়োগ দেবে অ্যাকশনএইড, বেতন ৮১ হাজার টাকা
যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান অ্যাকশনএইড বাংলাদেশে (এএবি) ‘প্রোগ্রাম অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: রাইটস অ্যান্ড জেন্ডার ইকুইটি
পদের নাম: প্রোগ্রাম অফিসার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসএস অথবা স্নাতক
অভিজ্ঞতা: ২-৩ বছর
বেতন: ৮১,৭৮১ টাকা
আরও পড়ুন
১০১৭ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৯ ব্যাংক
নৌবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
৪০৯ জনকে নিয়োগ দেবে গণপূর্ত অধিদপ্তর, আবেদন ফি ১০৪ টাকা
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ করে আবেদন করতে পারবেন।
আরও পড়ুন
বিমান বাহিনীতে নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ
২১৪ জনকে নিয়োগ দেবে বিআইডব্লিউটিএ, ৪০ বছরেও আবেদন
২৬০ জনকে নিয়োগ দেবে গণপূর্ত অধিদপ্তর, আবেদন ফি ৫৪ টাকা
আবেদনের শেষ সময়: ২৪ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/এএসএম