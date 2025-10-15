  2. জাগো জবস

অফিসার নিয়োগ দেবে যমুনা ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৪ পিএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
অফিসার নিয়োগ দেবে যমুনা ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা
যমুনা ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি আর্থিকপ্রতিষ্ঠান যমুনা ব্যাংক পিএলসিতে ‘রিস্ক অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: যমুনা ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন

পদের নাম: রিস্ক অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান (অ্যাকাউন্টিং/ফাইন্যান্স/ইকোনমিকস/স্ট্যাটিসটিকস/সমমান)
অভিজ্ঞতা: ৭-১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বোচ্চ ৪৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক যমুনা ব্যাংক পিএলসি করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৬৭ জনকে নিয়োগ দেবে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

৬৭ জনকে নিয়োগ দেবে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

চাকরির-খবর
৩৭ জনকে নিয়োগ দেবে সিপিজিসিবিএল, এসএসসি পাসেও আবেদন

৩৭ জনকে নিয়োগ দেবে সিপিজিসিবিএল, এসএসসি পাসেও আবেদন

চাকরির-খবর
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৬ জনের নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৬ জনের নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

চাকরির-খবর