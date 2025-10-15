  2. জাগো জবস

১১৩ জনকে নিয়োগ দেবে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৫৫ পিএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ লোগো। ফাইল ছবি

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১৮টি পদে ১১৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৯ নভেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীরা একাধিক পদে আবেদন করার সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: বাগেরহাট

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে। আবেদনের জন্য প্রার্থীকে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে একটি অনলাইন অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে। অ্যাকাউন্ট তৈরির জন্য ইংরেজিতে নাম, মোবাইল নম্বর, ইমেইল ও পাসওয়ার্ড দিয়ে অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে।

আবেদন ফি: পরীক্ষার ফি বাবদ টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে ১-৩ নং পদের জন্য ২২৩ টাকা, ৪ নং পদের জন্য ১৭২ টাকা, ৫-১০ নং পদের জন্য ১২১ টাকা, ১১-১৮ নং পদের জন্য ৫৬ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।

আবেদন শুরু: ১৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ সকাল ৯টা থেকে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট

এমআইএইচ

