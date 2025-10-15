১১৩ জনকে নিয়োগ দেবে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

১১৩ জনকে নিয়োগ দেবে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১৮টি পদে ১১৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৯ নভেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীরা একাধিক পদে আবেদন করার সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: বাগেরহাট
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে। আবেদনের জন্য প্রার্থীকে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে একটি অনলাইন অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে। অ্যাকাউন্ট তৈরির জন্য ইংরেজিতে নাম, মোবাইল নম্বর, ইমেইল ও পাসওয়ার্ড দিয়ে অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে।
আবেদন ফি: পরীক্ষার ফি বাবদ টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে ১-৩ নং পদের জন্য ২২৩ টাকা, ৪ নং পদের জন্য ১৭২ টাকা, ৫-১০ নং পদের জন্য ১২১ টাকা, ১১-১৮ নং পদের জন্য ৫৬ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।
আবেদন শুরু: ১৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ সকাল ৯টা থেকে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট
