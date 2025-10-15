ঢাকায় নিয়োগ দেবে রূপায়ণ গ্রুপ, স্নাতক পাসেই আবেদন

ঢাকায় নিয়োগ দেবে রূপায়ণ গ্রুপ, স্নাতক পাসেই আবেদন
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান রূপায়ণ গ্রুপে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ডেপুটি ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীদের অবশ্যই স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: রূপায়ণ গ্রুপ
বিভাগের নাম: সেলস কোঅর্ডিনেটর
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ডেপুটি ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ৬-৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
- আরও পড়ুন
- ১০১৭ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৯ ব্যাংক
- নৌবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
- ৪০৯ জনকে নিয়োগ দেবে গণপূর্ত অধিদপ্তর, আবেদন ফি ১০৪ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ৩০-৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক রূপায়ণ গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
- বিমান বাহিনীতে নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ
- ২১৪ জনকে নিয়োগ দেবে বিআইডব্লিউটিএ, ৪০ বছরেও আবেদন
- ২৬০ জনকে নিয়োগ দেবে গণপূর্ত অধিদপ্তর, আবেদন ফি ৫৪ টাকা
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ