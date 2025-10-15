  2. জাগো জবস

আড়ংয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:২৪ পিএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
আড়ংয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা
আড়ংয়ের লোগো। ফাইল ছবি

পোশাক প্রস্তুতকারক ও বিপণন প্রতিষ্ঠান আড়ংয়ে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আড়ং
বিভাগের নাম: মেইন্টেন্যান্স

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক আড়ং করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৬ জনের নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৬ জনের নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

চাকরির-খবর
১৭ জনকে নিয়োগ দেবে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১৭ জনকে নিয়োগ দেবে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

চাকরির-খবর
৪৮ জনকে নিয়োগ দেবে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

৪৮ জনকে নিয়োগ দেবে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

চাকরির-খবর