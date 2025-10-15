রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে অফিসার নিয়োগ, বেতন ৫০ হাজার

রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে অফিসার নিয়োগ, বেতন ৫০ হাজার
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে ‘টেকনিক্যাল অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২১ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি
পদের নাম: টেকনিক্যাল অফিসার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা ডিপ্লোমা (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং)
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: ৫০,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪০ বছর
কর্মস্থল: কুড়িগ্রাম
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
