নিয়োগ দেবে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স, লাগবে না অভিজ্ঞতা

নিয়োগ দেবে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স, লাগবে না অভিজ্ঞতা
ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স লিমিটেডে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। শুধমাত্র পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করার সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স লিমিটেড
বিভাগের নাম: এয়ারপোর্ট ক্যাটারিং অপারেশনস
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (ফুড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি)
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ৩৫,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২২-২৮ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (উত্তরা)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
