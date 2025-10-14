  2. জাগো জবস

নিয়োগ দেবে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স, লাগবে না অভিজ্ঞতা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩৬ পিএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স লিমিটেডে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। শুধমাত্র পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করার সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স লিমিটেড
বিভাগের নাম: এয়ারপোর্ট ক্যাটারিং অপারেশনস

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (ফুড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি)
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ৩৫,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২২-২৮ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (উত্তরা)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

