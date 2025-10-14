  2. জাগো জবস

কর্ণফুলী গ্রুপে এক্সিকিউটিভ পদে চাকরির সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১১ পিএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
কর্ণফুলী গ্রুপে এক্সিকিউটিভ পদে চাকরির সুযোগ
কর্ণফুলী গ্রুপে লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী গ্রুপে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১২ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: কর্ণফুলী গ্রুপ
বিভাগের নাম: কমার্শিয়াল

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (অ্যাকাউন্টিং/ফাইন্যান্স/এআইএস)
অভিজ্ঞতা: ১-২ বছর
বেতন: ২৮,০০০-৩০,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৫-৩০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক কর্ণফুলী গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১২ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৬ জনের নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৬ জনের নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

চাকরির-খবর
১৭ জনকে নিয়োগ দেবে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১৭ জনকে নিয়োগ দেবে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

চাকরির-খবর
৪৮ জনকে নিয়োগ দেবে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

৪৮ জনকে নিয়োগ দেবে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

চাকরির-খবর