বরিশাল সার্জিক্যাল লিমিটেডে ৩০ জনের নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:১০ পিএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
বরিশাল সার্জিক্যাল লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বরিশাল সার্জিক্যাল লিমিটেডে ৪টি পদে ৩০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৯ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বরিশাল সার্জিক্যাল লিমিটেড

পদের নাম: মার্কেটিং অফিসার
পদসংখ্যা: ১০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৫-১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

পদের নাম: অ্যাকাউন্ট অফিসার
পদসংখ্যা: ৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৫-১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

পদের নাম: সেলসম্যান
পদসংখ্যা: ১০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি অথবা এসএসসি
অভিজ্ঞতা: ৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

পদের নাম: সিকিউরিটি গার্ড
পদসংখ্যা: ৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৫-১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের ঠিকানা: মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ, বরিশাল সার্জিক্যাল লিমিটেড, ১৫/২ তোপখানা রোড, বিএমএ ভবন (৪র্থ তলা), কক্ষ নং ৪০৫, ঢাকা-১০০০। অথবা আগ্রহীরা barisalsurgical@gmail.com এই ঠিকানায় সিভি পাঠিয়ে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞপ্তি

