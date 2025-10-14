বরিশাল সার্জিক্যাল লিমিটেডে ৩০ জনের নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা

বরিশাল সার্জিক্যাল লিমিটেডে ৩০ জনের নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা
বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বরিশাল সার্জিক্যাল লিমিটেডে ৪টি পদে ৩০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৯ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বরিশাল সার্জিক্যাল লিমিটেড
পদের নাম: মার্কেটিং অফিসার
পদসংখ্যা: ১০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৫-১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
পদের নাম: অ্যাকাউন্ট অফিসার
পদসংখ্যা: ৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৫-১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
পদের নাম: সেলসম্যান
পদসংখ্যা: ১০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি অথবা এসএসসি
অভিজ্ঞতা: ৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
পদের নাম: সিকিউরিটি গার্ড
পদসংখ্যা: ৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৫-১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের ঠিকানা: মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ, বরিশাল সার্জিক্যাল লিমিটেড, ১৫/২ তোপখানা রোড, বিএমএ ভবন (৪র্থ তলা), কক্ষ নং ৪০৫, ঢাকা-১০০০। অথবা আগ্রহীরা barisalsurgical@gmail.com এই ঠিকানায় সিভি পাঠিয়ে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞপ্তি
এমআইএইচ