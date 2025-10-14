৩৭ জনকে নিয়োগ দেবে সিপিজিসিবিএল, এসএসসি পাসেও আবেদন

৩৭ জনকে নিয়োগ দেবে সিপিজিসিবিএল, এসএসসি পাসেও আবেদন
কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেডে (সিপিজিসিবিএল) ১৩টি পদে ৩৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৫ নভেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইন ব্যতিত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।
প্রতিষ্ঠানের নাম: কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা
বেতন: প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী। এছাড়াও থাকছে বাড়ি ভাড়া, উৎসব ভাতা, নববর্ষ ভাতা, যৌথ ভবিষ্য তহবিল, গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স, অর্জিত ছুটি নগদায়ন, গ্রাচ্যুইটি, চিকিৎসা ভাতা এবং অন্যান্য প্রান্তিক সুবিধা।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল) করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।
আবেদন ফি: পরীক্ষার ফি বাবদ অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ১০০ টাকা অনলাইনের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।
আবেদন শুরু: ১৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ থেকে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: যুগান্তর, ১০ অক্টোবর ২০২৫
