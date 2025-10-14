  2. জাগো জবস

ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার নিয়োগ দেবে আরএফএল গ্রুপ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪৮ এএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার নিয়োগ দেবে আরএফএল গ্রুপ
আরএফএল গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি 

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আরএফএল গ্রুপে ‘ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। বিবিএ অথবা এমবিএ ডিগ্রিধারী ফ্রেশারদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আরএফএল গ্রুপ
বিভাগের নাম: অ্যাকাউন্টস

পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার
পদসংখ্যা: ৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা এমবিএ
অভিজ্ঞতা: ১ বছর। তবে ফ্রেশারদের উৎসাহিত করা হলো।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৪-৩০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক আরএফএল গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

