রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে নিয়োগ, বেতন ৯০ হাজার টাকা

রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে নিয়োগ, বেতন ৯০ হাজার টাকা
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে ‘ইনফরমেশন স্পেশালিস্ট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২১ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি
পদের নাম: ইনফরমেশন স্পেশালিস্ট
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট/এমআইএস/ডাটা সায়েন্স) অথবা স্নাতক (ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট/এমআইএস/কমিউনিকেশন/সমমান)
অভিজ্ঞতা: ৪-৬ বছর
বেতন: ৮৫,০০০-৯০,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪০ বছর
কর্মস্থল: কক্সবাজার
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ