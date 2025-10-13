  2. জাগো জবস

বিক্রয় ডটকমে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা

প্রকাশিত: ০৪:৫৪ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
বিক্রয় ডটকমের লোগো। ফাইল ছবি

অনলাইনে কেনাবেচার মাধ্যম বিক্রয় ডটকমে ‘অ্যাসোসিয়েট/স্পেশালিস্ট কি অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১১ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বিক্রয় ডটকম

পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট/স্পেশালিস্ট কি অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (মার্কেটিং)
অভিজ্ঞতা: ২-৪ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক বিক্রয় ডটকম করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১১ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

