  2. জাগো জবস

৪ পদে জনবল নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:১৭ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ। ফাইল ছবি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষে ৪টি পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৯ অক্টোবর বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইন ব্যতিত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা

বয়স: ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ ১৮-৩২ বছর। তবে ১নং পদের ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রার্থীদের জন্য ৩৪ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি বাবদ ১-৩ নং পদের জন্য ২২৩ টাকা, ৪ নং পদের জন্য ১১২ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ২৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: যুগান্তর, ১৩ অক্টোবর ২০২৫

এমআইএইচ

