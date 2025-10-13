  2. জাগো জবস

৫০ টেরিটরি সেলস ম্যানেজার নিয়োগ দেবে প্রাণ গ্রুপ

প্রকাশিত: ০৩:৪১ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
প্রাণ গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি ‘টেরিটরি সেলস ম্যানেজার (টিএসএম)’ পদে ৫০ জনকে নিয়োগ দেবে। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: প্রাণ গ্রুপ

পদের নাম: টেরিটরি সেলস ম্যানেজার (টিএসএম)
পদসংখ্যা: ৫০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৩-৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৮-৪০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক প্রাণ গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

