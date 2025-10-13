  2. জাগো জবস

নিয়োগ দেবে দারাজ, থাকছে না বয়সসীমা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:০৭ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
নিয়োগ দেবে দারাজ, থাকছে না বয়সসীমা
দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

অনলাইন শপিং মার্কেট প্লেস দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেডে ‘বিজনেস ডেভেলপমেন্ট লিড’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৮ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রীধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেড
বিভাগের নাম: এফএমসিজি, কমার্শিয়াল

পদের নাম: বিজনেস ডেভেলপমেন্ট লিড
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৮-১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৪০ জনকে নিয়োগ দেবে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

৪০ জনকে নিয়োগ দেবে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

চাকরির-খবর
৩২ জনকে নিয়োগ দেবে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

৩২ জনকে নিয়োগ দেবে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

চাকরির-খবর
১১ জনকে নিয়োগ দেবে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এসএসসি পাসেও আবেদন

১১ জনকে নিয়োগ দেবে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এসএসসি পাসেও আবেদন

চাকরির-খবর