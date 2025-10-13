  2. জাগো জবস

অফিসার নিয়োগ দেবে ওয়ান ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা

প্রকাশিত: ০৮:৫৬ এএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
ওয়ান ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

ওয়ান ব্যাংক পিএলসিতে ‘অফিসার (গ্রেড-১) টু অফিসার (গ্রেড-২)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়ান ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: কার্ড বিজনেস

পদের নাম: অফিসার (গ্রেড-১) টু অফিসার (গ্রেড-২)
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ১ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৯-৩২ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ওয়ান ব্যাংক পিএলসি  আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

