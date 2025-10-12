প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৬ জনের নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৬ জনের নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩ টাকা
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানায় (বিওএফ) ৩টি অসামরিক পদে ১৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৯ নভেম্বর বিকেল ০৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইন ব্যতিত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।
প্রতিষ্ঠানের নাম: প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
বিভাগের নাম: বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা (বিওএফ)
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
বয়স: ৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ ১৮-৩২ বছর। তবে বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।
আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে প্রতিটি পদের জন্য ২২৩ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: ইত্তেফাক, ৯ অক্টোবর ২০২৫
