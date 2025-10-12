  2. জাগো জবস

১৭ জনকে নিয়োগ দেবে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩৩ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ। ফাইল ছবি

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরে ৫টি পদে ১৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ অক্টোবর বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইন ব্যতিত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।

প্রতিষ্ঠানের নাম: সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
অধিদপ্তরের নাম: প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

বয়স: ১ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ ১৮-৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে ১-৩ নং পদের জন্য ১১২ টাকা, ৪-৫ নং পদের জন্য ৫৬ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: ইত্তেফাক, ৯ অক্টোবর ২০২৫

এমআইএইচ

