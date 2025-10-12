নিয়োগ দেবে ওয়াটারএইড, বেতন দুই লাখ ১০ হাজার টাকা

নিয়োগ দেবে ওয়াটারএইড, বেতন দুই লাখ ১০ হাজার টাকা
আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়াটারএইড বাংলাদেশে ‘পিএমইআর লিড’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২২ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়াটারএইড বাংলাদেশ
পদের নাম: পিএমইআর লিড
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১০ বছর
বেতন: ২১০,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ওয়াটারএইড বাংলাদেশ করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২২ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ