ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক থেকে খালি হাতে ফিরলেন জেলেনস্কি?
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে হোয়াইট হাউজে বৈঠক করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। কিন্তু এই বৈঠক থেকে তিনি খালি হাতেই ফিরে এসেছেন বলে মনে হচ্ছে। কারণ ইউক্রেনকে টমাহক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করতে প্রস্তুত নন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন ট্রাম্প। খবর বিবিসির।
সৌহার্দ্যপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর জেলেনস্কি বলেন, তিনি এবং ট্রাম্প দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন, তবে যুক্তরাষ্ট্র উত্তেজনা বাড়াতে চায় না বলে এ বিষয়ে বিবৃতি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
অপরদিকে বৈঠকের পর ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়ায় কিয়েভ এবং মস্কোকে তারা যেখানে আছে সেখানে থামতে এবং যুদ্ধ শেষ করার আহ্বান জানিয়েছেন।
ট্রাম্প রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর এবং শিগগির হাঙ্গেরিতে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য সম্মত হওয়ার একদিন পরেই ট্রাম্প-জেলেনস্কির মধ্যে এই বৈঠক হয়েছে।
জেলেনস্কি বিশ্বাস করেন, রাশিয়ার তেল ও জ্বালানি অবকাঠামোতে হামলা চালানোর জন্য টমাহক ব্যবহার পুতিনের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে মারাত্মকভাবে দুর্বল করে দেবে। ট্রাম্প যদিও বিষয়টি নাকচ করে দেননি তবে শুক্রবার হোয়াইট হাউজের বৈঠকে তিনি এ বিষয়ে কোনো প্রতিশ্রুতিও দেননি।
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, আমরা আশা করি তাদের এটার প্রয়োজন হবে না, আশা করি আমরা টমাহকের কথা না ভেবেই যুদ্ধ শেষ করতে পারবো। আমি মনে করি আমরা এর মোটামুটি কাছাকাছি পৌঁছে গেছি।
তিনি এসব অস্ত্রকে ‘একটি বড় চুক্তি’ হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব প্রতিরক্ষার জন্য এগুলো প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, ইউক্রেনে টমাহক সরবরাহের অর্থ সংঘাত আরও তীব্র হতে পারে, তবে সেগুলো পাঠানোর বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত থাকবে।
মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি চুক্তির প্রথম পর্যায়ের সুরক্ষায় ট্রাম্পের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন জেলেনস্কি। তিনি পরামর্শ দিয়েছেন যে, এই মার্কিন নেতা ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধ শেষ করতে সাহায্য করার জন্য একই গতিতে কাজ করতে পারেন।
বৈঠকের পর হোয়াইট হাউজের বাইরে এক সাংবাদিক জেলেনস্কিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি কি মনে করেন পুতিন কোনো চুক্তি চান নাকি বুদাপেস্টে ট্রাম্পের সঙ্গে পরিকল্পিত বৈঠকের জন্য সময় বের করছেন।
তিনি এর উত্তরে বলেন, আমি জানি না। ইউক্রেনের টমাহক থাকার সম্ভাবনায় রাশিয়া ‘ভয় পেয়েছে’ কারণ এটি একটি শক্তিশালী অস্ত্র।
তিনি কি আরও আশাবাদী যে ইউক্রেন টমাহক পাবে? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেনআমি বাস্তববাদী। ইউক্রেনীয় এই নেতা আরও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তিনি বর্তমান ফ্রন্ট লাইনে যুদ্ধ বন্ধ করার বিষয়ে ট্রাম্পের পরামর্শের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবেন।
