যুদ্ধবিরতি ভেঙে আফগানিস্তানে পাকিস্তানের বিমান হামলায় নিহত ১০

যুদ্ধবিরতি ভেঙে আফগানিস্তানে পাকিস্তানের বিমান হামলায় নিহত ১০
৪৮ ঘন্টার যুদ্ধবিরতি ভেঙে আফগানিস্তানের ভেতরে বিমান হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) মধ্যরাতে পাকতিকা প্রদেশের তিনটি স্থানে চালানো বিমান হামলায় অন্তত ১০ জন নিহত ও ১২ জন আহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে দুই শিশু রয়েছে।
একজন তালেবান কর্মকর্তা এএফপিকে জানিয়েছে, পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি ভঙ্গ করে হামলা চালিয়েছে, আফগানিস্তান এর প্রতিশোধ নেবে।
হামলার পর আফগান সরকারের মুখপাত্র জবিউল্লাহ মুজাহিদ জানান, পরিস্থিতি শান্ত করতে শনিবার (১৮ অক্টোবর) দোহায় দুই দেশের মধ্যে শান্তি আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। আফগান প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোল্লা মুহাম্মদ ইয়াকুবের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল দোহায় পৌঁছেছে। পাকিস্তানের পক্ষে প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ ও গোয়েন্দা প্রধান জেনারেল আসিম মালিক আলোচনায় অংশ নেবেন।
এদিকে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি) জানিয়েছে, হামলায় স্থানীয় এক টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া তিনজন ক্রিকেটারসহ আটজন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে আফগানিস্তান আগামী মাসে পাকিস্তানকে নিয়ে অনুষ্ঠেয় ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে।
পাকিস্তানি কর্মকর্তারা দাবি করেছেন, তাদের বিমান ‘হাফিজ গুল বাহাদুর গ্রুপ’ নামের একটি স্থানীয় সশস্ত্র গোষ্ঠীর ঘাঁটিতে ‘নির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক হামলা’ চালিয়েছে। এই গোষ্ঠী সম্প্রতি পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকায় এক আত্মঘাতী হামলায় সাত সেনাকে হত্যা করেছে বলে ইসলামাবাদ জানিয়েছে।
আফগানিস্তানের কান্দাহারের স্পিন বোলদাক জেলার আবাসিক এলাকায় পাকিস্তানের সাম্প্রতিক বিমান হামলায় কমপক্ষে ৪০ জন নিহত এবং ১৭০ জন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে বেশিরভাগই নারী ও শিশু বলে জানা গেছে।
কেএম