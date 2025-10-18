সীমান্ত খুলে ত্রাণ প্রবেশে ইসরায়েলকে চাপ দেওয়ার আহ্বান হামাসের

সীমান্ত খুলে ত্রাণ প্রবেশে ইসরায়েলকে চাপ দেওয়ার আহ্বান হামাসের
বিধ্বস্ত গাজা উপত্যকা থেকে উদ্ধার করা আরও এক জিম্মির দেহাবশেষ হস্তান্তর করেছে হামাস। একই সঙ্গে মধ্যস্থতাকারী এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি সীমান্ত ক্রসিং খুলে দেওয়ার এবং ত্রাণ প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার জন্য ইসরায়েলকে চাপ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে এই ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী। খবর আল জাজিরার।
হামাসের সশস্ত্র শাখা কাসাম ব্রিগেড শুক্রবার এক বিবৃতিতে বলেছে যে, তাদের যোদ্ধারা স্থানীয় সময় রাত ১১টায় ওই জিম্মির দেহাবশেষ হস্তান্তর করেছে। তবে ওই মৃতদেহটি কোথা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানায়নি।
ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয় নিশ্চিত করেছে যে, গাজায় হামাস কর্তৃক রেড ক্রসের কাছে হস্তান্তরের পর ইসরায়েল একজন বন্দির কফিন পেয়েছে।
কফিনটি ইসরায়েলের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল সেন্টার ফর ফরেনসিক মেডিসিনে স্থানান্তর করা হবে। ওই জিম্মির পরিবারকে জানানোর আগে একটি আনুষ্ঠানিক শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া পরিচালিত হবে।
হামাস জানিয়েছে, তারা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তারা বারবার বলেছে যে, তারা উদ্ধার করতে সক্ষম সব মৃতদেহ ফিরিয়ে দিয়েছে। তবে ইসরায়েলি হামলার পর ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকা অবশিষ্ট বন্দিদের খুঁজে বের করতে তাদের সাহায্যের প্রয়োজন।
আল জাজিরার হামদা সালহুত বলেছেন, গাজার ভেতরে এখনো ১৮টি মৃতদেহ ধ্বংসস্তূপে আটকা পড়ে আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। হামাস বলছে, তারা ভারী যন্ত্রপাতি এবং প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য অপেক্ষা করছে।
