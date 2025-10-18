কম্বোডিয়া ফেরত ৬৪ অনলাইন প্রতারককে দক্ষিণ কোরিয়ায় গ্রেফতার

কম্বোডিয়া ফেরত ৬৪ অনলাইন প্রতারককে দক্ষিণ কোরিয়ায় গ্রেফতার
অনলাইনে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রতারণা চক্রে জড়িত থাকার অভিযোগে কম্বোডিয়া থেকে ফেরত আনা ৬৪ জন নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। শনিবার (১৮ অক্টোবর) ইনচন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছালে তাদের আটক করে দক্ষিণ কোরিয়ার পুলিশ।
বার্তা সংস্থা এএফপি'র তথ্য মতে, বিশেষ একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে অভিযুক্তদের দক্ষিণ কোরিয়ায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ৬৪ জন নাগরিকের সবাইকে অপরাধী চক্রে জড়িত থাকার সন্দেহে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। করোনা মহামারির পর চীনা মালিকানাধীন অনেক ক্যাসিনো ও হোটেল অবৈধ অনলাইন প্রতারণা কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়। এসব কেন্দ্র থেকে ‘পিগ-বাচারিং’ নামে হওয়া প্রতারণা পরিচালিত হত। যেখানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সম্পর্ক করে ভুয়া ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগে মানুষকে প্রলুব্ধ করা হত এবং পরবর্তীতে তাদের অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হত।
মানবপাচার ও নির্যাতনের ঘটনাও এই প্রতারণার সঙ্গে জড়িত। অনুমান করা হচ্ছে,বর্তমানে শুধু কম্বোডিয়াতেই প্রায় দুই লাখ মানুষ এসব চক্রে কাজ করছে, যার মধ্যে প্রায় এক হাজার দক্ষিণ কোরিয়ান নাগরিক রয়েছেন। এ প্রতারণার জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে বহু মানুষকে উচ্চ বেতনে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে আনা হয়। এরপর তাদেরকে দিয়ে জোরপূর্বক এসব প্রতারণার কাজ করানো হয়।
দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা উই সাং-লাক জানান, আটক ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ স্বেচ্ছায় প্রতারণা চক্রে যুক্ত হয়েছিলেন, আবার অনেককে জোরপূর্বক সেখানে কাজ করানো হয়েছে।
কম্বোডিয়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র টাচ সোখাক বলেছেন, এই প্রত্যর্পণ দুই দেশের মধ্যে প্রতারণা দমনে ভালো সহযোগিতার ফল।
