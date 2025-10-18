  2. আন্তর্জাতিক

দোহায় বৈঠকের প্রস্তুতি

যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়াতে রাজি পাকিস্তান-আফগানিস্তান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৫৮ এএম, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়াতে রাজি পাকিস্তান-আফগানিস্তান
যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়াতে রাজি পাকিস্তান-আফগানিস্তান/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

পাকিস্তান ও আফগানিস্তান শুক্রবার দোহায় আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ৪৮ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর বিষয়ে সম্মত হয়েছে। তিন পাকিস্তানি নিরাপত্তা কর্মকর্তা এবং একটি আফগান তালেবান সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে। খবর রয়টার্সের।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সূত্রগুলো জানিয়েছে, এরই ,মধ্যে পাকিস্তানের একটি প্রতিনিধিদল দোহায় পৌঁছেছে।আফগান সীমান্তের কাছে এক প্রাণঘাতী আত্মঘাতী হামলায় সাত পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং ১৩ জন আহত হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়ে সম্মতির কথা জানানো হয়।

পাকিস্তানের নিরাপত্তা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, উত্তর ওয়াজিরিস্তান জেলার একটি সামরিক শিবিরে সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছে। সেখানে এক হামলাকারী বিস্ফোরকবোঝাই গাড়ি একটি সীমানা প্রাচীরে ধাক্কা দেয় এবং আরও দুজন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হওয়ার আগে সেখানে হামলা চালানোর চেষ্টা করে। প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের কার্যালয় থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, হামলায় ছয় সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে।

পরে দিনের শেষে, আফগান তালেবানের মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদ পশতু ভাষার স্থানীয় টেলিভিশন চ্যানেল আরিয়ানা নিউজকে বলেন যে, কাবুল তাদের বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত পাকিস্তান কোনো আক্রমণ থেকে বিরত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি বজায় রাখতে।

যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই, আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশের এক পুলিশ মুখপাত্র মোহাম্মদ ইসমাইল মাওয়াইয়া বলেন, পাকিস্তান বারমাল এবং উরগুন জেলায় বিমান হামলা চালিয়েছে। তবে তিনি হতাহতের বিস্তারিত বিবরণ দেননি।

টিটিএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।