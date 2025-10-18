  2. আন্তর্জাতিক

ইউক্রেনের আরও তিন গ্রামের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে রাশিয়া

প্রকাশিত: ০৯:০৫ এএম, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
ইউক্রেন-রাশিয়া সংঘাত/ ফাইল ছবি: এএফপি

মস্কো জানিয়েছে, রুশ বাহিনী পূর্ব ইউক্রেনের আরও তিন গ্রামের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তাদের সৈন্যরা পূর্ব ইউক্রেনের আরও তিনটি গ্রামের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে, যার মধ্যে একটি দিনিপ্রোপেত্রভস্ক অঞ্চলে এবং দুটি উত্তর-পূর্ব খারকিভ অঞ্চলে। এগুলো রাশিয়ার সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থিত। খবর রয়টার্সের।

এদিকে ইউক্রেনীয় সামরিক বাহিনী কমপক্ষে দুটি বসতিতে লড়াইয়ের কথা উল্লেখ করেছে। তবে এগুলোর মধ্যে কোনটি তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে কি না সে বিষয়টি পরিষ্কার করেনি।

যুদ্ধক্ষেত্রে উভয়পক্ষের বিবরণ স্বাধীনভাবে নিশ্চিত করা যায়নি। রুশ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, মস্কোর সৈন্যরা দিনিপ্রোপেত্রভস্ক অঞ্চলের প্রিভিলিয়ার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। সেখানে কয়েক সপ্তাহ ধরে রুশ বাহিনী তাদের অবস্থান তৈরি করেছে।

এছাড়াও কার্যত ধ্বংসপ্রাপ্ত কুপিয়ানস্ক শহরের কাছে পিশচান এবং রাশিয়ার সীমান্তের ঠিক ভিতরে টাইখে গ্রাম দখল করা হয়েছে।

রাশিয়া পূর্ব ইউক্রেনের মধ্য দিয়ে ধীরগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। বেশিরভাগ সংঘাত দনেৎস্ক অঞ্চলে সংঘটিত হচ্ছে। রুশ বাহিনী খারকিভ অঞ্চলের এলাকা দখলের চেষ্টা করছে এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিনিপ্রোপেত্রভস্কের গ্রামগুলোতেও অগ্রসর হয়েছে।

ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীর জেনারেল স্টাফ এক প্রতিবেদনে বলেছেন, রুশ বাহিনী অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছিল এমন গ্রামগুলোর মধ্যে একটি পিশচান। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই অঞ্চলে সাতটি আক্রমণের মধ্যে ছয়টিই প্রতিহত করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার খারকিভ আঞ্চলিক গভর্নর বলেছেন, রাশিয়ার সীমান্তের কাছে ১৭টি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে এমন কয়েকটি গ্রামের মধ্যে একটি টাইখে।

রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন চলতি মাসে বলেছিলেন যে, মস্কোর সৈন্যরা পুরো ফ্রন্ট লাইন জুড়ে সক্রিয় হয়েছে।

এদিকে ইউক্রেনের শীর্ষ কমান্ডার ওলেকসান্ডার সিরস্কি শুক্রবার রাশিয়ার মূল্যায়নের ওপর নতুন করে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন, মস্কোর প্রধান কেন্দ্রগুলো দখলের পরিকল্পনা ‌বাস্তবায়িত হচ্ছে না এবং ক্রমাগত সংশোধন এবং স্থগিত করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, আমরা বলতে পারি যে, ইউক্রেনীয় সেনারা শত্রুর আক্রমণাত্মক অভিযান বন্ধ করে দিয়েছে এবং ক্রেমলিনের পরবর্তী পরিকল্পনা ধ্বংস করে চলেছে।

