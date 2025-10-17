সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৭ অক্টোবর ২০২৫
বাংলাদেশে গুমের বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে যা বললেন ভলকার তুর্ক
জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান ভলকার তুর্ক বলেছেন, বাংলাদেশের পূর্ববর্তী সরকারের সময় সংঘটিত গুম ও নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিচারিক কার্যক্রম শুরু হওয়া দেশটিতে জবাবদিহিতার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি ভুক্তভোগী ও তাদের পরিবারের জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত।
যুক্তরাষ্ট্র আরও বেশি তেল-গ্যাস কেনার কথা ভাবছে ভারত
বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অস্থির জ্বালানি বাজারে ভারতীয় ভোক্তাদের স্বার্থ সুরক্ষা করাই সরকারের অগ্রাধিকার। মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, স্থিতিশীল জ্বালানি মূল্য ও নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করাই আমাদের জ্বালানি নীতির দুটি মূল লক্ষ্য। এর অংশ হিসেবে আমরা জ্বালানি উৎস বৈচিত্র্য আনতে কাজ করছি, যাতে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়।
দুর্লভ খনিজ রপ্তানিতে কঠোর নিয়ন্ত্রণ, ট্রাম্পের ‘দুর্বল জায়গায়’ আঘাত করলো চীন
শেষমেষ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দুর্বল জায়গায় আঘাত করলো চীন। দেশটি তার দুর্লভ খনিজ রপ্তানিতে কঠোর নিয়ন্ত্রণের ঘোষণা দিয়েছে। আর এসব পদার্থের ওপর ট্রাম্পের বিশেষ আকর্ষণ ও আগ্রহ রয়েছে। দুর্লভ খনিজ প্রক্রিয়াজাতকরণে চীনের প্রায় একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। এই খনিজগুলো স্মার্টফোন থেকে শুরু করে যুদ্ধবিমান, সবকিছু তৈরিতেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
মরদেহে ভয়াবহ নির্যাতনের চিহ্ন, আন্তর্জাতিক সংস্থার তদন্ত চায় হামাস
ইসরায়েলের হাতে নিহত ফিলিস্তিনিদের মরদেহে নির্যাতনের চিহ্ন পাওয়ার ঘটনায় আন্তর্জাতিক তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে গাজার স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। হামাসের পক্ষ থেকে জাতিসংঘ, মানবাধিকার কাউন্সিল এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোর প্রতি এ আহ্বান জানানো হয়েছে।
ভারতে মানবপাচারের অভিযোগে বাংলাদেশি ট্রান্সজেন্ডার গ্রেফতার
মানবপাচারের অভিযোগে বাংলাদেশি এক ট্রান্সজেন্ডার নারীকে গ্রেফতার করেছে ভারতের মুম্বাই পুলিশ। জানা গেছে, ‘গুরু মা’ নামে পরিচিত এই ব্যক্তি জাল কাগজপত্র ব্যবহার করে মুম্বাইয়ে বসবাস করে আসছিলেন ও এখন পর্যন্ত তিনি ২০০ জনেরও বেশি বাংলাদেশিকে ভারতে পাচার করেছেন।
সিরিয়ার মরুভূমিতে হাজারো মানুষকে গণকবর দেওয়ার তথ্য প্রকাশ
সিরিয়ায় আসাদ বিরোধী আন্দোলনে মৃত্যু হওয়া হাজার হাজার মানুষকে গণকবর দেওয়ার প্রমাণ মিলেছে। ‘অপারেশন মুভ আর্থ’ নামে গোপন পরিকল্পনার মাধ্যমে যুদ্ধে নিহত হাজার হাজার মানুষকে গোপনে গণকবর দেওয়া হয়ছে। গোপন এ কার্যক্রম ২০১৯ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে চালানো হয়ে থাকতে পারে বলে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
জলবায়ু পরিবর্তনে দারিদ্র্যে ভুগছে ১১০ কোটি মানুষ
জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে বিশ্বের ১০৯টি দেশের ৬৩০ কোটি মানুষের মধ্যে ১১০ কোটি মানুষ (প্রায় ১৮ শতাংশ) চরম বহুমাত্রিক দারিদ্র্যে ভুগছে। সরাসরি জলবায়ু ঝুঁকিতে রয়েছে বিশ্বের প্রায় ৯০ কোটি মানুষ যা মোট দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৮০ শতাংশ। শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) প্রকাশিত প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে।
গাজা পুনর্গঠনে পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রয়োজন ৬ হাজার ৫০০ কোটি ডলার
যুদ্ধ বিধ্বস্ত গাজা পুনর্গঠনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ। এ পরিকল্পনার আওতায় আবাসন, শিক্ষা, শাসনব্যবস্থা, অবকাঠামোসহ ১৮টি খাত অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আগামী ৫ বছরের মধ্যে তিনটি ধাপে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আনুমানিক ৬ হাজার ৫০০ কোটি ডলার প্রয়োজন হবে।
ইসরায়েলি সেনার গুলিতে ফিলিস্তিনি শিশু নিহত
দখলকৃত পশ্চিম তীরে বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) ইসরায়েলি সেনাদের গুলিতে গুরুতর আহত হওয়ার পর এক ফিলিস্তিনি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় সূত্র ও ফিলিস্তিনি বার্তা সংস্থা ওয়াফা'র তথ্য মতে, ১১ বছর বয়সী নিহত শিশুটির নাম মোহাম্মদ বাহজাত আল-হাল্লাক। দক্ষিণ হেবরনের আল-রিহিয়া গ্রামে বসবাসকারী হাল্লাক চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র ছিল।
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি নিয়ে আলোচনায় সৌদি আরব
সৌদি আরব যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি নিয়ে আলোচনা করছে, যা আগামী মাসে ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের হোয়াইট হাউজ সফরের সময় সই হতে পারে। আলোচনায় যুক্ত এক সাবেক মার্কিন প্রশাসনিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ক্রাউন প্রিন্সের সফরের সময় চুক্তি সইয়ের বিষয়ে আলোচনা চলছে, তবে বিস্তারিত এখনো চূড়ান্ত হয়নি।
