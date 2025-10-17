ট্রাম্প-পুতিন ফোনালাপের পর ইউক্রেনের টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা

ট্রাম্প-পুতিন ফোনালাপের পর ইউক্রেনের টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা
ট্রাম্প ও পুতিনের ফোনালাপের পর ইউক্রেনের টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) হোয়াইট হাউজে ট্রাম্পের সঙ্গে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির বৈঠকের ঠিক আগের দিন বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) পুতিন-ট্রাম্পের ফোনালাপ হয়।
এ বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে তার ফোনালাপে ‘অসাধারণ অগ্রগতি’ হয়েছে ও ইউক্রেন ইস্যুতে তারা হাঙ্গেরিতে মুখোমুখি আলোচনায় রাজি হয়েছেন। এ অবস্থায় তিনি ইউক্রেনকে টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র দেবেন কি না তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।
ফোনালাপের পর নিজের ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে ট্রাম্প লিখেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ হলে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য নিয়ে তারা দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা করেছেন। তিনি জানান, দুই দেশের ‘উচ্চ পর্যায়ের উপদেষ্টারা’ আগামী সপ্তাহে একটি অনির্দিষ্ট স্থানে বৈঠক করবেন, যেখানে মার্কিন প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও।
ট্রাম্প আরও বলেন, শুক্রবার আমি পুতিনের সঙ্গে আলোচনার বিষয়ে জেলেনস্কিকে জানাবো। আমি বিশ্বাস করি, আজকের ফোনালাপে বড় অগ্রগতি হয়েছে, বলেন তিনি।
পরে সাংবাদিকদের তিনি জানান, আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যেই পুতিনের সঙ্গে তার বৈঠক হতে পারে।
পুতিনের সঙ্গে ফোনালাপের পর ইউক্রেনকে টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ট্রাম্প বলেন, আমরা আমাদের টমাহকের মজুত শেষ করতে পারি না। আমাদেরও এগুলো দরকার... তাই আমি জানি না, আমরা কী করতে পারি।
গত আগস্টের পর এই প্রথম ফোনে কথা বললেন রুশ ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ট্রাম্প দাবি করেছেন, পুতিনের সঙ্গে এই ফোনালাপটি ‘অত্যন্ত ফলপ্রসূ’ হয়েছে। ওয়াশিংটন ও মস্কোর প্রতিনিধিরা আগামী সপ্তাহে দেখা করবে বলে জানান তিনি।
ট্রাম্প বুদাপেস্টে পুতিনের সাথে তার বৈঠকের তারিখ নিশ্চিত করেননি। ক্রেমলিন জানিয়েছে যে ‘অত্যন্ত স্পষ্ট ও বিশ্বাসযোগ্য’ ফোনালাপের পরে ‘অবিলম্বে’ শীর্ষ সম্মেলনের কাজ শুরু হবে।
এদিকে, জেলেনস্কি এরইমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছে গেছেন ও বলেছেন, টমাহকের কথা শুনেই মস্কো দ্রুত সংলাপে ফিরতে চায়।
শুক্রবার জেলেনস্কির ওয়াশিংটন সফরের সময় টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহের বিষয়টি আলোচনার শীর্ষে থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ২,৫০০ কিলোমিটার দূরেও আঘাত করতে সক্ষম এই ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহের আহ্বান জানিয়েছেন।
সূত্র: বিবিসি
এসএএইচ