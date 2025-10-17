  2. আন্তর্জাতিক

ক্যারিবীয় সাগরে ফের ‘মাদকবাহী নৌকা’ লক্ষ্য করে মার্কিন হামলা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:২০ পিএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
ক্যারিবীয় সাগরে ফের ‘মাদকবাহী নৌকা’ লক্ষ্য করে মার্কিন হামলা
এফ-৩৫ স্টেলথ যুদ্ধবিমান / ছবি: এএফপি (ফাইল)

যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী ক্যারিবীয় সাগরে আরেকটি কথিত মাদকবাহী নৌযানে বিমান হামলা চালিয়েছে। এদিকে এই অভিযানের দায়িত্বে থাকা অ্যাডমিরাল হঠাৎ করে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন।

একজন মার্কিন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বৃহস্পতিবার (৬ অক্টোবর) হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, এ ঘটনায় প্রথমবারের মতো কিছু ক্রু সদস্য বেঁচে গেছেন। তবে তিনি বিস্তারিত তথ্য দেননি। আর পেন্টাগন বা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এখনও হামলার বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করেননি।

এর আগে, সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে যুক্তরাষ্ট্র ক্যারিবীয় অঞ্চলে মোট পাঁচটি নৌকায় হামলা চালিয়েছে, যেখানে কমপক্ষে ২৭ জন নিহত হয়েছেন।

এই হামলাগুলোকে কেন্দ্র করে আইন বিশেষজ্ঞ, মানবাধিকার সংস্থা এবং ডেমোক্র্যাট নেতারা তীব্র সমালোচনা করেছেন, কারণ তাদের মতে এসব অভিযান বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শামিল এবং তা মার্কিন ও আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থি।

অন্যদিকে, ট্রাম্প প্রশাসন এসব হামলাকে বৈধ বলে দাবি করছে। তাদের যুক্তি যুক্তরাষ্ট্র নারকো-টেররিস্ট বা মাদক-সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত, আর এ ধরনের মাদক চোরাচালানকারীরা অবৈধ যোদ্ধা, যাদের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগ ন্যায্য।

ভেনেজুয়েলা বারবার এসব হামলার নিন্দা জানিয়েছে। সর্বশেষ বৃহস্পতিবার, জাতিসংঘে ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রদূত স্যামুয়েল মনকাদা নিরাপত্তা পরিষদকে আহ্বান জানান এই পর্যায়ক্রমিক হত্যাকাণ্ডের তদন্ত শুরু করতে।

সূত্র: আল-জাজিরা

এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।