গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে অটল হামাস

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৫৪ পিএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
যুদ্ধ বিধ্বস্ত গাজা। ছবি: এএফপি

ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ সংগঠন হামাস ঘোষণা করেছে যে তারা গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি পুরোপুরি মানতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সংঘাতের অবসান ঘটিয়ে অঞ্চলের পুনর্গঠন শুরু করতে চায়।

হামাসের পশ্চিম তীরের নেতা জাহের জাব্বারিন এক টেলিভিশন বিবৃতিতে বলেন, একটি আন্দোলন হিসেবে আমরা সেই চুক্তি বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা যুদ্ধের অবসান নিশ্চিত করে, আমাদের জনগণকে আগ্রাসন থেকে রক্ষা করে এবং গাজার পুনর্গঠনের সূচনা ঘটায়।

তিনি আরও বলেন, আমরা আমাদের জনগণের ওপর কোনো আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধান বা হস্তক্ষেপ মেনে নেব না।

জাব্বারিন জোর দিয়ে বলেন, এখন সময় এসেছে ফিলিস্তিনি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি বিশ্ব স্বীকৃতি দিক।

তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে উদ্দেশ করে বলেন, আজ বিশ্ববাসী এক বাস্তব পরীক্ষার মুখে। যারা সত্যিই অঞ্চলে শান্তি চায়, তাদের উচিত ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, বন্দি ইস্যুর সমাধান এবং যুদ্ধ ছাড়া সকল বন্দির মুক্তি নিশ্চিত করা।

চুক্তিটি কাতার, মিশর ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় স্বাক্ষরিত হয় মিশরে, যেখানে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

এই যুদ্ধবিরতি চুক্তি ১০ অক্টোবর থেকে কার্যকর হয়েছে, ইসরায়েলি পক্ষের আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের পর।

সূত্র: আল-জাজিরা

